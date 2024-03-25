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16:30, 25 марта 2024 года В Орловской области стали регистрировать больше кишечных заболеваний Их очаги были зафиксированы в образовательных учреждениях.





ОРВИ в Орловской области отступает на второй план. За неделю сотрудниками медучреждений зарегистрировано около пяти тысяч случаев заболевания простудой, гриппом и коронавирусом.



При этом инфекционисты стали регистрировать больше кишечных заболеваний. Их очаги были зафиксированы в образовательных учреждениях Орла, Ливен, Орловского муниципального округа и Урицкого района. Сейчас все стабилизировалось.





