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17:30, 25 марта 2024 года

На Орловщине сохранится пасмурная погода

Похолодания не ожидается.


Начало рабочей недели в Орловской области ожидается пасмурным, но теплым. Об этом рассказали в гидрометцентре региона.

Как подчеркнул его глава Валерий Селихов, на всей европейской территории России устанавливается идентичная погода. Под воздействием подходящего антициклона на фоне повышающегося атмосферного давления идет приток теплых воздушных масс.

26 марта в регионе будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. В темное время суток ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Днем – от пяти до десяти градусов выше нуля.

27 марта пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью: от минус трех до плюс двух градусов, днем от пяти до десяти градусов тепла.

28 марта существенных осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от нуля до пяти градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8 – 13 градусов тепла.


Артем Ежаков
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