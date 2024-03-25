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15:00, 25 марта 2024 года

Орловцы пополнили счета мошенников на четыре миллиона рублей

На удочку злоумышленников на минувших выходных попались пятеро жителей региона.


На минувших выходных пятеро жителей Орловщины стали жертвами мошенников. Вместе потерпевшие перевели злоумышленникам больше четырех миллионов рублей, рассказали в УМВД региона.

45-летняя амчанка с февраля по март перевела 2,3 миллиона рублей. Большая часть денег была взята в кредит. Женщина нашла в интернете объявление о заработке через инвестиции и подала заявку. С ней связался якобы финансовый аналитик и предложил пройти обучение и начать зарабатывать.

34-летний житель Орловского округа нарвался на обман в социальной сети. Ему предложили заработать на тотализаторе. За информацию об итогах матчей мужчина сначала перечислил 30 тысяч рублей, а затем начал делать ставки в режиме онлайн. Всего он отдал порядка 400 тысяч рублей.

Еще трое потерпевших потеряли деньги, поверив словам лже-банкиров и лже-правоохранителей. Людей запугали тем, что их сбережения якобы в опасности, вынудив перевести деньги на "безопасный счет". В общей сложности злоумышленники выманили больше 1,6 миллиона рублей.


Артем Ежаков
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