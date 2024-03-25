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14:28, 25 марта 2024 года В Орловской области подтоплено шесть низководных мостов Мониторинг паводка продолжается.





В Орловской области по состоянию на 25 марта продолжается колебание уровней воды в водоемах. На данный момент подтоплено шесть низководных мостов в Мценском и Малоархангельском районах, а также в Орловском муниципальном округе.



По данным главного управления МЧС региона, вода подтопила мосты:



• через реку Цон в районе поселка Круглый;

• через реку Цон в районе села Сабурово;

• через реку Сосну около поселка Плещеевский Завод;

• через реку Сосну около деревни Подкопаево;

• через реку Оку около деревни Богатищево;

• через реку Оку около поселка Ивановский.



В районе подтоплений организованы объездные пути. Мониторинг паводка продолжается.





Артем Ежаков



