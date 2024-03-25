В Орловской области подтоплено шесть низководных мостов
Мониторинг паводка продолжается.
В Орловской области по состоянию на 25 марта продолжается колебание уровней воды в водоемах. На данный момент подтоплено шесть низководных мостов в Мценском и Малоархангельском районах, а также в Орловском муниципальном округе.
По данным главного управления МЧС региона, вода подтопила мосты:
• через реку Цон в районе поселка Круглый;
• через реку Цон в районе села Сабурово;
• через реку Сосну около поселка Плещеевский Завод;
• через реку Сосну около деревни Подкопаево;
• через реку Оку около деревни Богатищево;
• через реку Оку около поселка Ивановский.
В районе подтоплений организованы объездные пути. Мониторинг паводка продолжается.