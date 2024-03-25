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13:00, 25 марта 2024 года

В Орле залатают ямы на шести улицах и Тургеневском мосту

Общая стоимость работ - более 40 миллионов рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле заключили четыре муниципальных контракта на ямочный ремонт дорог. Их общая стоимость - 40 миллионов рублей. Еще два контракта стоимостью 20 миллионов рублей будут подписаны в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе орловского горсовета.

К работам подрядчики приступят 25 марта и завершат их до 1 мая. Уже есть положительное заключение государственной экспертизы на ремонт дорог по улицам Советская, Покровская, Пролетарская Гора, Ленина, 60-летия Октября,1-й Курской, Поселковой и Тургеневском мосту.

В ближайшее время "Спецавтобаза" приступит к асфальтированию улиц Алроса, Зеленина и Бульвара Молодежи в микрорайоне "Зареченский". Работы здесь планируется завершить до 25 апреля. Капремонт дорог запланирован по улицам Городской, Салтыкова-Щедрина и Михалицына.


Сергей Мерцалов
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