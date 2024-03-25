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12:30, 25 марта 2024 года Из-за паводка под Орлом могут измениться схемы движения транспорта Речь идет о маршрутах №400, №444, №300 и №527.



Фото: архив "Вести-Орел"

Маршруты движения некоторых автобусов в Орловском муниципальном округе могут временно измениться из-за паводков. Это произойдет в случае подтопления низководного моста в деревне Гать, информирует "Организатор перевозок".



Изменения на время весеннего паводка могут коснуться маршрутов №400, №444. В случае подтопления моста они сократятся до улицы Лунной в деревне Малая Гать. А маршруты № 300 и № 527 изменят свой путь и будут проходить через село Становой Колодезь и село Калинино.





Сергей Мерцалов



