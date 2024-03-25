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14:00, 25 марта 2024 года Жителям Орла рассказали, как противодействовать терроризму С горожанами провели профилактическую беседу.



Фото: Городской парка культуры и отдыха

В Городском парке культуры и отдыха пообщались с орловцами на тему противодействия терроризму. Сотрудники парка рассказали, на чем акцентировать внимание, и куда обращаться, чтобы защитить себя и близких, а также раздали памятки.



- Если в общественном месте вы увидели какой-то подозрительный предмет, в первую очередь необходимо сообщить в органы правопорядка и к нему ни в коем случае не приближаться, - напомнили орловцам в Горпарке.



А в администрации Орла добавили, что от правильных действий в критической ситуации зависит выживание человека и окружающих людей.





Вести-Орёл



