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13:30, 25 марта 2024 года Орловские школьники на переменах снимают сюжеты На базе Хотынецкой СОШ работает медиацентр.







Ученики Хотынецкой средней школы активно освещают события школьной жизни. Ребята занимаются в медиацентре "Будь в объективе" и хотят связать свою жизнь с журналистикой.



По словам советника директора по воспитанию, активистки были вожатыми, а затем появилась идея работы в медиацентре.



– Мы с ними общались летом, они у нас были вожатыми, я их заметила и предложила они поддержали мою идею и мы теперь все вместе, - рассказала советник директора по воспитанию Хотынецкой СОШ Марина Суровых.



Вместо профессиональной камеры у юных операторов мобильные телефоны. Они монтируют свои передачи там же: начитывают текст, добавляют музыку, графику. В съемках активно участвует вся школа, а молодые корреспонденты ведут репортаж с места событий.



Все журналисты - квалифицированные, они прошли обучение в медиашколе "Движения первых". Девушки уже успели получить награды на региональном конкурсе.





Александра Бахтина



