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11:00, 25 марта 2024 года Под Орлом водитель иномарки потерял сознание за рулем и спровоцировал ДТП Авария случилась во Мценске.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Утром 24 марта в Мценске произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Орловской области, аварию спровоцировал 63-летний водитель автомобиля "Субару Легаси". Мужчина за рулем потерял сознание и выехал на встречную полосу.



Избежать столкновения на узкой дороге не удалось. "Субару" врезался в "Ниссан Альмера", а после вылетел в расположенный слева от дороги сквер. К счастью, пожилой водитель иномарки не пострадал, однако телесные повреждения получила 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем "Ниссан".





Сергей Мерцалов



