В Орле экс-полицейского отправили под домашний арест
Он незаконно получил 20 тысяч рублей.
Фото: "Вести-Орел"
В Орле бывший сотрудник полиции отправлен под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.
По предварительным данным, в ноябре 2023 года мужчина, занимавший должность начальника следственного отдела УМВД по Орловской области, пообещал орловчанке помочь ее сыну сдать экзамен на права и получить водительское удостоверение. Повлиять на результаты сдачи он не мог. За это мужчина получил 20 тысяч рублей, сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.
Подозреваемого задержали. Проводятся следственные действия.