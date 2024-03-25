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10:30, 25 марта 2024 года В Орле экс-полицейского отправили под домашний арест Он незаконно получил 20 тысяч рублей.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле бывший сотрудник полиции отправлен под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.



По предварительным данным, в ноябре 2023 года мужчина, занимавший должность начальника следственного отдела УМВД по Орловской области, пообещал орловчанке помочь ее сыну сдать экзамен на права и получить водительское удостоверение. Повлиять на результаты сдачи он не мог. За это мужчина получил 20 тысяч рублей, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Подозреваемого задержали. Проводятся следственные действия.





Сергей Силаев



