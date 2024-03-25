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9:30, 25 марта 2024 года Орловские медики передали танкистам УАЗ Автомобиль предназначен для доставки боеприпасов и продуктов.



Фото: портал Орловской области

Советник губернатора Сергей Лежнев и заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Светлана Жирова встретились с нашими танкистами, защищающими госграницу в Белгородской области. Бойцам передали автомобиль УАЗ.



Также военнослужащим привезли два тепловизора и две системы обнаружения FPV-дронов и БПЛА. Кроме того, им доставили продукты питания, нательное белье и многое другое. Об этом сообщает портал Орловской области.



Медицинское сообщество поблагодарил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что медики продолжают спасать жизни своим вниманием и поддержкой.



- Спасибо всем, кто не остается в стороне. Мы вместе несем ответственность за Родину и будущее, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов



