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9:00, 25 марта 2024 года Под Орлом задержали похитителя канализационных люков Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские правоохранители задержали серийного похитителя люков. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, преступник орудовал в Орловском муниципальном округе.



Всего было похищено 42 чугунные крышки. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.



Подозреваемым оказался 58-летний сотрудник одного из предприятий Орловского округа. Незаметно для других рабочих он демонтировал корпуса и крышки канализационных люков, а после вывозил на личном автомобиле. Похищенное мужчина сначала хранил во дворе своего частного дома, а затем сбывал.



Возбуждено уголовное дело. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.





Сергей Мерцалов



