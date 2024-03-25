Под Орлом задержали похитителя канализационных люков
Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские правоохранители задержали серийного похитителя люков. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, преступник орудовал в Орловском муниципальном округе.
Всего было похищено 42 чугунные крышки. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 58-летний сотрудник одного из предприятий Орловского округа. Незаметно для других рабочих он демонтировал корпуса и крышки канализационных люков, а после вывозил на личном автомобиле. Похищенное мужчина сначала хранил во дворе своего частного дома, а затем сбывал.
Возбуждено уголовное дело. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.