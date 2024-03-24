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18:01, 24 марта 2024 года Орловцы размещают рисунки и фото журавлей на окнах, в память о погибших в Подмосковье Страшная трагедия случилась 22 марта в "Крокус Сити Холл"



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

24 марта, в день общенационального траура орловцы размещают рисунки и фото журавлей на окнах, а еще в своих постах в социальных сетях, в память о погибших в «Крокус Сити Холле».



Как сообщил тг канал "Телеграммы из Орла" этот концертный зал был назван в честь Муслима Магомаева. Он подарил нам песню «Журавли», которая повествует о солдатах, обретающих бессмертие в образе прекрасной птицы.



Каждый может этим символом почтить память ушедших.





Александра Бахтина



