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8:30, 25 марта 2024 года Приемная кампания в первый класс начнется в Орловской области с 1 апреля Подать заявление родитель может через портал Госуслуг.





Подать заявление на поступление в школу можно через портал Госуслуг или лично в школе, а еще путем отправки документов заказным письмом. Еще можно заранее заполнить черновой вариант заявления о приеме в школу на портале Госуслуг, который будет автоматически сохранен в личном кабинете. При открытии приема в выбранной школе, родителям придет напоминание с портала Госуслуг. Родители могут записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учатся его брат или сестра до 30 июня. Подача заявления в любую другую школу возможна с 6 июля до 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приема заявлений. Если в выбранной школе останутся свободные места, то ребенка могут зачислить и в школу, не соответствующую его месту регистрации.





Александра Бахтина



