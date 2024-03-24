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13:59, 24 марта 2024 года ГТРК "Орел" выражает глубокие соболезнования семьям погибших в теракте в Крокус Сити Холл Страшная трагедия, которая случилась 22 марта в Подмосковье унесла жизни более 100 человек.





Коллектив нашей телерадиокомпании также выражает соболезнования всем семьям, которых коснулась эта трагедия. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. В сетке вещания нашего регионального канала, в связи с трауром произошли изменения. Было принято решение убрать все рекламные ролики и развлекательные передачи, приспущен флаг на здании компании.





Вести-Орёл



