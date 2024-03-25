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8:00, 25 марта 2024 года Орловский приход храма иконы Божией Матери приобрел для бойцов дизельный генератор В посылку вошел дизельный генератор, приобретенный на средства, которые собрали прихожане храма.





В Храме иконы Божией Матери в Орел была организована сборка гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. В эту посылку был вложен дизельный генератор, который был приобретен за счет пожертвований прихожан храма. Как рассказали в митрополии, с самого начала военной операции Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в городе Орла оказывает помощь военнослужащим на передовой.



Кроме того, каждую первую и третью субботу месяца в 10:00 на Аллее Славы Наугорского кладбища проводятся панихиды в память погибших участников специальной военной операции. Все желающие могут прийти и помолиться соборно на этих молитвенных службах.





Александра Бахтина



