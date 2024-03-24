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17:00, 24 марта 2024 года Успенский собор Орла подарил книги детям, оставшимся без родителей Приход привез ребятам подарки и устроил для них настоящий праздник.





Духовенство собора Орла и волонтеры приходской службы милосердия побывали в гостях у воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Расправь крылья». Приход привез ребятам подарки и устроил для них настоящий праздник. Благотворительная поездка была приурочена ко Дню православной книги.



Как сообщили в митрополии, Успенский приход организовал для воспитанников учреждения развлекательную программу. Дети участвовали в конкурсах, которые проводил аниматор, и танцевали вместе с Чебурашкой. Не обошлось и без фото — каждый хотел сфотографироваться с полюбившимся персонажем.





Александра Бахтина



