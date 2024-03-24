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15:00, 24 марта 2024 года
Орловцы несут цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»Мемориал расположен на улице Ленина рядом с МФЦ.
Фото: Пресс-служба областного правительства
Жители региона продолжают нести цветы, свечи и игрушки к мемориалу, установленному в память о жертвах теракта. Этот мемориал расположен на улице Ленина рядом с МФЦ.
Как сообщает портал правительства области, в Орле, государственные флаги на зданиях администрации области были приспущены, а также на флагштоках.
24 марта, в России объявлен днем общенационального траура в память о погибших.
Александра Бахтина