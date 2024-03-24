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13:00, 24 марта 2024 года В Орловской области объявлен новый сбор для минометчиков 59 танкового полка В первую очередь военным необходимо обеспечиться антидроновыми ружьями, квадрокоптерами Mavik в комплекте с запасными аккумуляторами.





В первую очередь, военнослужащим необходимы антидроновые ружья, квадрокоптеры Mavik с запасными аккумуляторами, рации, дизельные генераторы, пауэрбанки, аккумуляторы, газовые баллоны и фонари. В отношении строительных материалов требуется приобрести колуновые топоры, наборы ключей и головок с трещотками, утеплитель, строительную пленку, рабочие перчатки, лопаты, скобы, степлеры, монтажные скобы, сетку-рабицу, саморезы и гвозди. Как рассказали в пресс-службе правительства Орловской области, бойцам также необходима помощь с одеждой: маскировочными сетями, туристическими ковриками, спальниками, носками, сапогами, дождевиками и футболками. Кроме того, военным требуются традиционные товары: медикаменты, влажные салфетки, продукты питания и питьевая вода.



По указанию Губернатора Орловской области Андрея Клычкова процесс сбора посылок уже начат в Орловском муниципальном округе под руководством его главы Романа Жукова. В этом подразделении служат бойцы из Орловского военного округа.





Александра Бахтина



