воскресенье 24.03.2024 13:22:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:00, 24 марта 2024 года

В Орловской области объявлен новый сбор для минометчиков 59 танкового полка

В первую очередь военным необходимо обеспечиться антидроновыми ружьями, квадрокоптерами Mavik в комплекте с запасными аккумуляторами.


В первую очередь, военнослужащим необходимы антидроновые ружья, квадрокоптеры Mavik с запасными аккумуляторами, рации, дизельные генераторы, пауэрбанки, аккумуляторы, газовые баллоны и фонари.
 
В отношении строительных материалов требуется приобрести колуновые топоры, наборы ключей и головок с трещотками, утеплитель, строительную пленку, рабочие перчатки, лопаты, скобы, степлеры, монтажные скобы, сетку-рабицу, саморезы и гвозди.
 
Как рассказали в пресс-службе правительства Орловской области, бойцам также необходима помощь с одеждой: маскировочными сетями, туристическими ковриками, спальниками, носками, сапогами, дождевиками и футболками. Кроме того, военным требуются традиционные товары: медикаменты, влажные салфетки, продукты питания и питьевая вода.

По указанию Губернатора Орловской области Андрея Клычкова процесс сбора посылок уже начат в Орловском муниципальном округе под руководством его главы Романа Жукова. В этом подразделении служат бойцы из Орловского военного округа.



Александра Бахтина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.