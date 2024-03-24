Орловцы продолжают обращаться в региональный филиал Фонда Защитники Отечества
За последнее время поступило порядка 2 600 обращений.
Орловцы продолжают обращаться в региональный филиал Фонда Защитники Отечества. Уже порядка 2 600 обращений поступило в региональный филиал Фонда Защитники Отечества с момента его открытия. Более 1 300 орловцев обратились в фонд за поддержкой.
Фонд помогает в получении статуса ветерана боевых действий, прохождении военно-врачебной комиссии, установлении инвалидности, получении бесплатной юридической помощи.