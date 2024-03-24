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16:00, 24 марта 2024 года В Орловскую область придут тепло и солнце По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потеплеет до +14.



Фото: Ольга Супонева

В Орловскую область придет потепление. Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие дни в регион вернется и солнце.



Начало недели в Орле выдастся прохладным и сырым. Так, в понедельник-вторник 25 и 26 марта ожидается пасмурная погода с ночными значениями +1..+4 градуса, днем термометры покажут 5-7 выше нуля, ожидается небольшой дождь, а в ночное время дождь со снегом.



В среду, 27 числа, уже до +8, выглянет солнце.



А со второй половины недели, в четверг-пятницу 28-29 марта, термометры ночью покажут +1..+4, а вот днем уже воздух прогреется до +12..+14 градусов. Переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Атмосферное давление всю ближайшую рабочую неделю будет ниже нормы.





Ольга СУПОНЕВА



