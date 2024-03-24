В Орловскую область придут тепло и солнце

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потеплеет до +14.
Фото: Ольга Супонева
В Орловскую область придет потепление. Судя по прогнозуРосгидрометцентра, в ближайшие дни в регион вернется и солнце.
Начало недели в Орле выдастся прохладным и сырым. Так, в понедельник-вторник 25 и 26 марта ожидается пасмурная погода с ночными значениями +1..+4 градуса, днем термометры покажут 5-7 выше нуля, ожидается небольшой дождь, а в ночное время дождь со снегом.
В среду, 27 числа, уже до +8, выглянет солнце.
А со второй половины недели, в четверг-пятницу 28-29 марта, термометры ночью покажут +1..+4, а вот днем уже воздух прогреется до +12..+14 градусов. Переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление всю ближайшую рабочую неделю будет ниже нормы.