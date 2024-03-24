На дороге "Орел-Тамбов" водитель на легковушке столкнулся с фурой
Мужчина госпитализирован.
На дороге в Орловской области столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Госпитализирован водитель легкового авто.
Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария случилась 22 марта вечером, около 18 часов, на дороге "Орел-Тамбов". Известно, что водитель "ВАЗа" выехал на встречку, где как раз шла фура "Скания". Легковушка и большегруз столкнулись. Мужчина, управлявший "ВАЗом", получил травмы.