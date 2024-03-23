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16:24, 23 марта 2024 года

В Орловской области приспустили флаги

Жители региона скорбят вместе со всей страной.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Жители Орловской области скорбят вместе со всей Россией по жертвам теракта в подмосковном Красногорске. Государственные флаги приспущены в областной столице – на зданиях областной и городской администраций, а также на флагштоках.

По последним официальным данным Следкома, погибли 133 человека. По состоянию на 16.00 23 марта в больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 107 пострадавших, один ребенок и 15 взрослых – в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

С обращением к россиянам выступил президент Владимир Путин. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура. Президент пообещал, что организаторы и заказчики террористического акта понесут справедливое и неизбежное наказание.


Сергей Силаев
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