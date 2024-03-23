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14:02, 23 марта 2024 года Матчи орловских спортсменов перенесены Это связано с терактом в Подмосковье.



Фото: "Вести"

Баскетбольный клуб "ОрелГУ" перенес домашний тур Play-IN Лиги Белова. О новых датах проведения ближайших матчей сообщат дополнительно, сообщили в телеграм-канале клуба.



Женский футбольный клуб ОрелГУ-КПРФ также не сыграет 23 и 24 марта.



– В связи с трагическим событием 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" - все матчи соревнований, проводимых под эгидой РФС, запланированные к проведению 23 и 24 марта, отменены. О новых сроках проведения матчей сообщим дополнительно, - гласит сообщение в телеграм-канале.





Сергей Силаев



