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13:15, 23 марта 2024 года В Орловской области увеличилось число мошенников, орудующих от имени власти Преступники создают аккаунты в соцсетях и мессенджерах.



Фото: архив

В Орловской области выросло число случаев создания ложных аккаунтов представителей органов власти. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.



– Хочу предостеречь и быть внимательными при использовании социальных сетей и мессенджеров. В последнее время увеличилось число случаев создания "фейковых" аккаунтов представителей органов власти. Особенно много стало мнимых аккаунтов глав муниципальных образований, - отметил губернатор.



Андрей Клычков попросил в таких случаях орловцев сразу сообщать информацию в правоохранительные органы и быть бдительными.





Сергей Силаев



