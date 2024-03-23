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11:55, 23 марта 2024 года

Митрополит Тихон совершил заупокойную литию по жертвам теракта в Подмосковье

Богослужение состоялось в храме иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

Фото: Орловская митрополия

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил заупокойную литию по жертвам трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Вместе с духовником патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Илией (Ноздриным) и духовенством Архипастырь помолился об упокоении новопреставленных "новопреставленных рабов Божиих, во граде Москве в мимошедшую ночь сию от рук злодеев и губителей смерть приявших и во огне погибших".

Владыка Тихон выразил соболезнования родным и близким погибших, а также попросил верующих помолиться о пострадавших и погибших, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

По последим данным Следственного комитета, погибли 93 человека. В списке пострадавших от минздрава Подмосковья числится 121 человек. Из них 107 были госпитализированы.


Сергей Силаев
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