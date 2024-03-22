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20:20, 22 марта 2024 года Орловский городской центр культуры отметил 25-летний юбилей Сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями.



Фото: пресс-служба правительства региона

Орловскому городскому центру культуры исполнилось 25 лет. Юбилей отметили праздничным концертом. Директора центра Елену Майорову со знаменательной датой поздравил губернатор Андрей Клычков.



– Каждый праздник, каждый концерт – это частичка вашей души. Это воплощение творчества и добра, сердечности и любви. Это всегда – знак качества и гарантия успеха. Благодаря неустанной работе вашей команды Городской центр по праву сохраняет за собой статус ведущего учреждения культуры города Орла, - сказал глава региона.



Почетными грамотами губернатора отметили директора Елену Майорову, артиста Николая Артемова, благодарностями – замдиректора Александра Градова и артистку Кристину Павлюшину.





Сергей Силаев



