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19:48, 22 марта 2024 года В Орловской области досрочный ЕГЭ сдал один человек Экзамен проходил по географии.



Фото: архив

22 марта в Орловской области стартовал ЕГЭ досрочного периода. Этот предмет раньше срока в регионе решил сдать один человек. Пункт проведения в досрочный период организовали на базе Некрасовской общеобразовательной школы.



Следующий досрочный экзамен запланирован уже на 26 марта. Школьники проверят знания русского языка, сообщили в пресс-службе областного правительства.



– В этом году количество участников досрочного периода значительно сократилось в связи с утверждением нового порядка проведения государственной итоговой аттестации – теперь выпускники прошлых лет могут сдавать экзамены только в резервные дни основного периода, - рассказал директор регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.





Сергей Силаев



