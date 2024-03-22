В Орловской области досрочный ЕГЭ сдал один человек
Экзамен проходил по географии.
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22 марта в Орловской области стартовал ЕГЭ досрочного периода. Этот предмет раньше срока в регионе решил сдать один человек. Пункт проведения в досрочный период организовали на базе Некрасовской общеобразовательной школы.
Следующий досрочный экзамен запланирован уже на 26 марта. Школьники проверят знания русского языка, сообщилив пресс-службе областного правительства.
– В этом году количество участников досрочного периода значительно сократилось в связи с утверждением нового порядка проведения государственной итоговой аттестации – теперь выпускники прошлых лет могут сдавать экзамены только в резервные дни основного периода, - рассказал директор регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.