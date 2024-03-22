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18:30, 22 марта 2024 года

В Орле стартовал региональный этап форума "Родные - Любимые"

Мероприятие прошло в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.



22 марта в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева открылся региональный этап форума "Родные - Любимые". Это первое официальное мероприятие года семьи в России, которое проводится в рамках нацпроекта "Образование".

Работало несколько площадок. Одну из них посвятили благотворительности. Говорили о большом проекте орловского социального кластера - забеге "По Берегу". В минувшем году в акции приняли участие почти 1 700 человек. В этом забег соберет еще больше участников.

- Мы ожидаем, что будет еще больше детей и родители будут не только их поддерживать, а побегут вместе, - рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

В 2024 году в рамках Года семьи в регионе пройдет более 40 различных мероприятий. Начало положено. "Родные - любимые" стали одним из первых крупных семейных форумов в этом году.


Елена Степовая
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