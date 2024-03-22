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15:00, 22 марта 2024 года Под Орлом подтопило мост Об этом сообщили в МЧС.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском муниципальном округе подтопило мост через реку Цон в районе населенного пункта Круглый. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Движение на данный момент перекрыто, установлены запрещающие знаки. Население оповестили. Есть объездной путь: п. Круглый – п. Красный Сабуровец – п. Малая Саханка – г. Орел.



Специалисты МЧС фиксируют увеличение уровней воды в реках региона.





Сергей Силаев



