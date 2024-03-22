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15:30, 22 марта 2024 года Леонид Музалевский проверил ход ремонта орловской поликлиники №3 Срок сдачи здания в эксплуатацию затягивается.



Фото: Орловский областной совет народных депутатов

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский оценил ход ремонта поликлиники №3 в Орле. Как отметил спикер заксобрания, срок сдачи здания в эксплуатацию затягивается по ряду причин: изменение и дополнение первоначального проекта, увеличение объема работ, невозможность остановки деятельности медучреждения.



В отремонтированную часть поликлиники уже могут переводить медиков, но сначала нужно завершить работы на цокольном этаже и монтаж вентиляции. Это влечет дополнительные расходы сверх изначально выделенных 100 миллионов рублей.

"Вместе с исполнительной властью будем решать возникающие проблемы, изыскивать необходимые средства и завершать ремонт этого очень значимого для Заводского района Орла объекта", – подытожил Леонид Музалевский.





Артем Ежаков



