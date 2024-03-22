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16:30, 22 марта 2024 года Медсестра из Мценской ЦРБ победила в профессиональном конкурсе В финале соревновались шесть человек.







Студентки медколледжа и уже работающие медсестры из Мценска, Орла и Ливен соревновались в конкурсе профессионального мастерства "Моя профессия – твое здоровье" по специальности "Сестринское дело".



За первое место боролись шесть участниц – три еще учатся в колледже, а другие уже начали работать в больницах региона.



Конкурсантки показали умение в реанимации и инфузионной терапии. В жюри работали главные врачи и сестры больниц.



Первой стала медсестра Мценской ЦРБ Нуриддинова София.





Елена Литинская



