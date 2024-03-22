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17:30, 22 марта 2024 года

Выходные в Орловской области будут дождливыми

К региону подступает североатлантический циклон.


К Орловской области подступает североатлантический циклон. Солнечный антициклон, простоявший довольно длительное время, будет "подвинут" приходящим циклоном. Об этом рассказал глава орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

23 марта на Орловщине будет облачно с прояснениями, ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью: от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Днем от пяти до десяти градусов тепла.

24 марта синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди. Ночью столбики термометров покажут от одного до шести градусов тепла, днем от семи до 12 градусов.

В понедельник, 25 марта, ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем – от четырех градусов тепла.


Артем Ежаков
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