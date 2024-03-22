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13:30, 22 марта 2024 года В Орле возбудят уголовное дело после обращения участников долевого строительства Указание дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства ЖК "Солнечный берег". В Информационный центр СК России обратилась жительница Орловской области. Она сообщила, что застройщик ООО "Унистрой", начав возведение дома в 2016 году, до сих пор не ввел его в эксплуатацию.



Сроки окончания строительства многоэтажки неоднократно переносили. Как отмечают в СКР, работы идут с грубыми нарушениями, из-за чего рушатся стены, протекает кровля, затапливаются помещения.



- Семья вынуждена арендовать жилье и испытывает финансовые трудности в связи с вынужденной продажей собственности для вложения средств в покупку недвижимости в указанном жилом комплексе, - рассказали в Информационном центре ведомства.



Руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину поручили возбудить уголовное дело и представить доклад в СКР о ходе и результатах расследования. Исполнение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.





Вести-Орёл



