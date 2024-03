Главная » Новости



12:09, 22 марта 2024 года Вниманию пчеловодов! ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает о проведении химической обработки сельхозугодий на территориях Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов с 25 марта по 10 апреля 2024 года.





ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземной техникой в период с 25 марта по 10 апреля 2024 года на территории Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами: Кадастровый № Адрес Кадастровый № Адрес 57:03:0020301:987 с. Ильинское 57:03:0030101:250 с. Ильинское 57:03:0020301:986 с. Ильинское 57:03:0030101:244 с. Ильинское 57:03:0020301:989 с. Ильинское 57:03:0030101:249 с. Ильинское 57:03:0020301:983 с. Ильинское 57:03:0030101:245 с. Ильинское 57:03:0020301:988 с. Ильинское 57:03:0030101:237 с. Ильинское 57:03:0020301:1031 с. Ильинское 57:03:0030101:378 с. Ильинское 57:03:0020301:971 с. Ильинское 57:03:0030101:256 с. Ильинское 57:03:0020301:972 с. Ильинское 57:03:0030101:235 с. Ильинское 57:03:0020301:970 с. Ильинское 57:03:0030101:236 с. Ильинское 57:03:0020301:984 с. Ильинское 57:03:0030101:251 с. Ильинское 57:03:0020301:985 с. Ильинское 57:03:0050101:189 с. Ильинское 57:03:0020301:1045 с. Ильинское 57:02:0020301:51 с. Узкинское 57:03:0000000:514 с. Ильинское 57:02:0020301:50 с. Узкинское 57:03:0020301:1030 с. Ильинское 57:02:0020301:49 с. Узкинское 57:03:0000000:522 с. Ильинское 57:02:0020301:48 с. Узкинское 57:03:0000000:370 с. Ильинское 57:02:0020301:47 с. Узкинское 57:03:0000000:514 с. Ильинское 57:02:0020301:56 с. Узкинское 57:03:0030101:376 с. Ильинское 57:02:0020202:387 с. Узкинское 57:03:0030101:201 с. Ильинское 57:02:0020202:388 с. Узкинское 57:03:0030101:205 с. Ильинское 57:02:0020202:389 с. Узкинское 57:03:0030101:203 с. Ильинское 57:02:0020202:390 с. Узкинское 57:03:0020301:1032 с. Ильинское 57:02:0020202:443 с. Узкинское 57:03:0000000:98 с. Ильинское 57:02:0020202:386 с. Узкинское 57:02:0020202:386 с. Ильинское 57:02:0020202:382 с. Узкинское 57:02:0020202:384 с. Ильинское 57:02:0030305:31 c. Коптевское 57:03:0020301:993 с. Ильинское 57:02:0030305:30 c. Коптевское 57:03:0030101:202 с. Ильинское 57:02:0030305:29 c. Коптевское 57:03:0030101:203 с. Ильинское 57:02:0030305:27 c. Коптевское 57:03:0030101:232 с. Ильинское 57:02:0030304:6 c. Коптевское 57:03:0030101:204 с. Ильинское 57:02:0030304:3 c. Коптевское 57:03:0030101:198 с. Ильинское 57:02:0030304:2 c. Коптевское 57:03:0030101:226 с. Ильинское 57:02:0030304:5 c. Коптевское 57:03:0030101:199 с. Ильинское 57:02:0030304:11 c. Коптевское 57:03:0030101:224 с. Ильинское 57:02:0030304:7 c. Коптевское 57:03:0030101:221 с. Ильинское 57:02:0030304:9 c. Коптевское 57:03:0030101:225 с. Ильинское 57:02:0030304:12 c. Коптевское 57:03:0030101:220 с. Ильинское 57:02:0000000:66 c. Коптевское 57:03:0030101:223 с. Ильинское 57:02:0770101:12 c. Селиховское 57:03:0050101:1531 с. Ильинское 57:02:0050302:90 c. Селиховское 57:03:0000000:88 с. Ильинское 57:02:0050302:83 c. Селиховское 57:03:0030101:197 с. Ильинское 57:02:0050302:81 c. Селиховское 57:03:0030101:196 с. Ильинское 57:02:0050302:82 c. Селиховское 57:03:0030101:192 с. Ильинское 57:02:0050302:4 c. Селиховское 57:03:0030101:194 с. Ильинское 57:02:0050302:88 c. Селиховское 57:03:0030101:195 с. Ильинское 57:02:0050302:86 c. Селиховское 57:03:0030101:229 с. Ильинское 57:02:0050302:87 c. Селиховское 57:03:0030101:191 с. Ильинское 57:02:0050302:2 c. Селиховское 57:03:0030101:239 с. Ильинское 57:02:0050301:2 c. Селиховское 57:03:0030101:240 с. Ильинское 57:02:0050301:1 c. Селиховское 57:03:0030101:247 с. Ильинское 57:02:0050302:85 c. Селиховское 57:03:0030101:248 с. Ильинское 57:02:0050302:84 c. Селиховское 57:02:0930101:158 с. Ждимирское 57:02:0050302:5 c. Селиховское 57:02:0040202:219 с. Ждимирское 57:02:0050302:7 c. Селиховское 57:02:0000000:98 с. Глотовское 57:02:0050302:3 c. Селиховское 57:02:0040202:303 с. Глотовское 57:01:0040401:257 с/п Однолуцкое 57:02:0040201:2 с. Глотовское 57:01:0040401:273 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1511 с. Аболмасовское 57:01:0040401:267 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1512 с. Аболмасовское 57:01:0040401:205 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1514 с. Аболмасовское 57:01:0040401:267 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1513 с. Аболмасовское 57:11:0010101:429 с/п Тельченское, СПК "Тельченский" 57:03:0050101:1582 с. Аболмасовское 57:01:0040401:175 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1612 с. Аболмасовское 57:01:0040401:170 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1731 с. Аболмасовское 57:01:0040401:176 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1712 с. Аболмасовское 57:01:0040301:226 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1096 с. Аболмасовское 57:01:0040301:224 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1860 с. Краснорябинское 57:01:0040301:223 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1091 с. Краснорябинское 57:01:0040301:219 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1739 с. Краснорябинское 57:01:0040301:222 с/п Однолуцкое 57:03:0620101:149 с. Краснорябинское 57:01:0000000:728 с/п Однолуцкое 57:03:0050101:1854 с. Краснорябинское 57:11:0010101:303 с/с Тельченский, СПК "Тельченский 57:03:0050101:1737 с. Краснорябинское 57:11:0010201:551 с/п Тельченское, СПК "Приокский 57:03:0050101:1738 с. Краснорябинское 57:11:0000000:1772 с.п. Тельченское 57:03:0050101:58 с. Краснорябинское 57:11:0010101:312 с/с Тельченский, СПК "Тельченский 57:03:0000000:517 с. Краснорябинское 57:11:0010101:395 с/п Тельченское, СПК "Тельченский" 57:11:0020301:1050 с.п. Аникановское, КСП "Аникановское" 57:11:0010101:304 с/с Тельченский, СПК "Тельченский" 57:11:0010201:407 с/с Тельченский, СПК "Приокский" 57:11:0010201:406 с/с Тельченский, СПК "Приокский" 57:11:0010201:389 с/с Тельченский, СПК "Приокский" 57:01:0060401:355 с/п Однолуцкое 57:11:0010201:392 с/с Тельченский, СПК "Приокский" 57:01:0060401:353 с/п Однолуцкое 57:11:0010201:396 с/с Тельченский, СПК "Приокский" 57:01:0060401:352 с/п Однолуцкое 57:11:0010201:397 с/с Тельченский, СПК "Приокский" 57:01:0040301:211 с/п Однолуцкое 57:11:0010201:112 с/п Тельченское, СПК "Приокский" 57:01:0040301:212 с/п Однолуцкое 57:11:0000000:1775 с/п Тельченское 57:01:0040301:213 с/п Однолуцкое 57:11:0010101:139 с/п Тельченское, СПК "Тельченский" 57:01:0040301:210 с/п Однолуцкое 57:11:0010101:395 с/п Тельченское, СПК "Тельченский" 57:01:0040301:287 с/п Однолуцкое 57:11:0010101:353 с/с Тельченский, СПК "Тельченский" 57:01:0040301:209 с/п Однолуцкое 57:01:0000000:728 с/п Однолуцкое 57:01:0040301:200 с/с Однолуцкий 57:01:0060401:321 с/п Новосинецкое 57:01:0040301:215 с/с Однолуцкий 57:01:0060401:299 с/п Новосинецкое 57:01:0040301:216 с/п Однолуцкое 57:01:0060401:298 с/п Новосинецкое 57:01:0040301:218 с/п Однолуцкое 57:01:0000000:105 с/п Однолуцкое 57:01:0040301:202 с/п Однолуцкое 57:01:0060201:1 с/п Новосинецкое 57:01:0060401:354 с/п Однолуцкое Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru. Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками: Название применяемого пестицида Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицидов Для человека Для пчел Бомба, ВДГ 3 3 Балерина, СЭ 2 3 Рекс Плюс, СЭ 3 3 Ретацел, ВК 3 3 При отравлении пестицидами наблюдаются нарушение координации движений, тремор, судороги, слюноотделение, слезотечение, тошнота, рвота. Первая медицинская помощь заключается в выведении на свежий воздух, покое. При попадании внутрь организма – обильное питье воды, активированный уголь. Если препарат попал в глаза – обильно промыть проточной водой. При попадании на кожные покровы – обильно промыть проточной водой с мылом. Обратиться к врачу. Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. Контактный телефон: ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО». 8-910-200-4346 Набоян Шамил Самандович - Главный агроном ПО Орел. 8-961-624-0670 Ларионов Дмитрий Васильевич – Ведущий агроном ПО Орел.