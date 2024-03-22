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12:09, 22 марта 2024 года

Вниманию пчеловодов!

ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает о проведении химической обработки сельхозугодий на территориях Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов с 25 марта по 10 апреля 2024 года.


ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземной техникой в период с 25 марта по 10 апреля 2024 года на территории Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами:

 

Кадастровый №

Адрес

Кадастровый №

Адрес

57:03:0020301:987

с. Ильинское

57:03:0030101:250

с. Ильинское

57:03:0020301:986

с. Ильинское

57:03:0030101:244

с. Ильинское

57:03:0020301:989

с. Ильинское

57:03:0030101:249

с. Ильинское

57:03:0020301:983

с. Ильинское

57:03:0030101:245

с. Ильинское

57:03:0020301:988

с. Ильинское

57:03:0030101:237

с. Ильинское

57:03:0020301:1031

с. Ильинское

57:03:0030101:378

с. Ильинское

57:03:0020301:971

с. Ильинское

57:03:0030101:256

с. Ильинское

57:03:0020301:972

с. Ильинское

57:03:0030101:235

с. Ильинское

57:03:0020301:970

с. Ильинское

57:03:0030101:236

с. Ильинское

57:03:0020301:984

с. Ильинское

57:03:0030101:251

с. Ильинское

57:03:0020301:985

с. Ильинское

57:03:0050101:189

с. Ильинское

57:03:0020301:1045

с. Ильинское

57:02:0020301:51

с. Узкинское

57:03:0000000:514

с. Ильинское

57:02:0020301:50

с. Узкинское

57:03:0020301:1030

с. Ильинское

57:02:0020301:49

с. Узкинское

57:03:0000000:522

с. Ильинское

57:02:0020301:48

с. Узкинское

57:03:0000000:370

с. Ильинское

57:02:0020301:47

с. Узкинское

57:03:0000000:514

с. Ильинское

57:02:0020301:56

с. Узкинское

57:03:0030101:376

с. Ильинское

57:02:0020202:387

с. Узкинское

57:03:0030101:201

с. Ильинское

57:02:0020202:388

с. Узкинское

57:03:0030101:205

с. Ильинское

57:02:0020202:389

с. Узкинское

57:03:0030101:203

с. Ильинское

57:02:0020202:390

с. Узкинское

57:03:0020301:1032

с. Ильинское

57:02:0020202:443

с. Узкинское

57:03:0000000:98

с. Ильинское

57:02:0020202:386

с. Узкинское

57:02:0020202:386

с. Ильинское

57:02:0020202:382

с. Узкинское

57:02:0020202:384

с. Ильинское

57:02:0030305:31

c. Коптевское

57:03:0020301:993

с. Ильинское

57:02:0030305:30

c. Коптевское

57:03:0030101:202

с. Ильинское

57:02:0030305:29

c. Коптевское

57:03:0030101:203

с. Ильинское

57:02:0030305:27

c. Коптевское

57:03:0030101:232

с. Ильинское

57:02:0030304:6

c. Коптевское

57:03:0030101:204

с. Ильинское

57:02:0030304:3

c. Коптевское

57:03:0030101:198

с. Ильинское

57:02:0030304:2

c. Коптевское

57:03:0030101:226

с. Ильинское

57:02:0030304:5

c. Коптевское

57:03:0030101:199

с. Ильинское

57:02:0030304:11

c. Коптевское

57:03:0030101:224

с. Ильинское

57:02:0030304:7

c. Коптевское

57:03:0030101:221

с. Ильинское

57:02:0030304:9

c. Коптевское

57:03:0030101:225

с. Ильинское

57:02:0030304:12

c. Коптевское

57:03:0030101:220

с. Ильинское

57:02:0000000:66

c. Коптевское

57:03:0030101:223

с. Ильинское

57:02:0770101:12

c. Селиховское

57:03:0050101:1531

с. Ильинское

57:02:0050302:90

c. Селиховское

57:03:0000000:88

с. Ильинское

57:02:0050302:83

c. Селиховское

57:03:0030101:197

с. Ильинское

57:02:0050302:81

c. Селиховское

57:03:0030101:196

с. Ильинское

57:02:0050302:82

c. Селиховское

57:03:0030101:192

с. Ильинское

57:02:0050302:4

c. Селиховское

57:03:0030101:194

с. Ильинское

57:02:0050302:88

c. Селиховское

57:03:0030101:195

с. Ильинское

57:02:0050302:86

c. Селиховское

57:03:0030101:229

с. Ильинское

57:02:0050302:87

c. Селиховское

57:03:0030101:191

с. Ильинское

57:02:0050302:2

c. Селиховское

57:03:0030101:239

с. Ильинское

57:02:0050301:2

c. Селиховское

57:03:0030101:240

с. Ильинское

57:02:0050301:1

c. Селиховское

57:03:0030101:247

с. Ильинское

57:02:0050302:85

c. Селиховское

57:03:0030101:248

с. Ильинское

57:02:0050302:84

c. Селиховское

57:02:0930101:158

с. Ждимирское

57:02:0050302:5

c. Селиховское

57:02:0040202:219

с. Ждимирское

57:02:0050302:7

c. Селиховское

57:02:0000000:98

с. Глотовское

57:02:0050302:3

c. Селиховское

57:02:0040202:303

с. Глотовское

57:01:0040401:257

с/п Однолуцкое

57:02:0040201:2

с. Глотовское

57:01:0040401:273

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1511

с. Аболмасовское

57:01:0040401:267

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1512

с. Аболмасовское

57:01:0040401:205

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1514

с. Аболмасовское

57:01:0040401:267 

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1513

с. Аболмасовское

57:11:0010101:429

с/п Тельченское, СПК "Тельченский"

57:03:0050101:1582

с. Аболмасовское

57:01:0040401:175 

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1612

с. Аболмасовское

 57:01:0040401:170 

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1731

с. Аболмасовское

57:01:0040401:176 

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1712

с. Аболмасовское

57:01:0040301:226

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1096

с. Аболмасовское

57:01:0040301:224

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1860

с. Краснорябинское

57:01:0040301:223 

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1091

с. Краснорябинское

 57:01:0040301:219 

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1739

с. Краснорябинское

57:01:0040301:222

с/п Однолуцкое

57:03:0620101:149

с. Краснорябинское

57:01:0000000:728

с/п Однолуцкое

57:03:0050101:1854

с. Краснорябинское

57:11:0010101:303

с/с Тельченский, СПК "Тельченский

57:03:0050101:1737

с. Краснорябинское

57:11:0010201:551

с/п Тельченское, СПК "Приокский

57:03:0050101:1738

с. Краснорябинское

57:11:0000000:1772

с.п. Тельченское

57:03:0050101:58

с. Краснорябинское

57:11:0010101:312

с/с Тельченский, СПК "Тельченский

57:03:0000000:517

с. Краснорябинское

57:11:0010101:395

с/п Тельченское, СПК "Тельченский"

57:11:0020301:1050

с.п. Аникановское, КСП "Аникановское"

57:11:0010101:304

с/с Тельченский, СПК "Тельченский"

57:11:0010201:407

с/с Тельченский, СПК "Приокский"

57:11:0010201:406

с/с Тельченский, СПК "Приокский"

 57:11:0010201:389

с/с Тельченский, СПК "Приокский"

 57:01:0060401:355

 с/п Однолуцкое

 57:11:0010201:392

с/с Тельченский, СПК "Приокский"

57:01:0060401:353

 с/п Однолуцкое

57:11:0010201:396

с/с Тельченский, СПК "Приокский"

57:01:0060401:352

 с/п Однолуцкое

57:11:0010201:397

с/с Тельченский, СПК "Приокский"

57:01:0040301:211

 с/п Однолуцкое

57:11:0010201:112

с/п Тельченское, СПК "Приокский"

57:01:0040301:212

 с/п Однолуцкое

57:11:0000000:1775

с/п Тельченское

57:01:0040301:213

 с/п Однолуцкое

57:11:0010101:139

 с/п Тельченское, СПК "Тельченский"

57:01:0040301:210

 с/п Однолуцкое

57:11:0010101:395

 с/п Тельченское, СПК "Тельченский"

 57:01:0040301:287

 с/п Однолуцкое

 57:11:0010101:353

с/с Тельченский, СПК "Тельченский"

 57:01:0040301:209

 с/п Однолуцкое

57:01:0000000:728

с/п Однолуцкое

57:01:0040301:200

с/с Однолуцкий

57:01:0060401:321

с/п Новосинецкое

57:01:0040301:215

с/с Однолуцкий

57:01:0060401:299

с/п Новосинецкое

57:01:0040301:216

 с/п Однолуцкое

57:01:0060401:298

с/п Новосинецкое

57:01:0040301:218

 с/п Однолуцкое

57:01:0000000:105

с/п Однолуцкое

57:01:0040301:202

 с/п Однолуцкое

57:01:0060201:1

с/п Новосинецкое

57:01:0060401:354

 с/п Однолуцкое

 

Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru.

Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками:

Название применяемого пестицида

Класс опасности

Сведения об опасных свойствах пестицидов

  

     Для     человека

   Для пчел

  
 

 

Бомба, ВДГ                    3                        3

Балерина, СЭ                2                        3    

Рекс Плюс, СЭ              3                        3

Ретацел, ВК                   3                        3

 

 

При отравлении пестицидами наблюдаются нарушение координации движений, тремор, судороги, слюноотделение, слезотечение, тошнота, рвота. Первая медицинская помощь заключается в выведении на свежий воздух, покое. При попадании внутрь организма – обильное питье воды, активированный уголь. Если препарат попал в глаза – обильно промыть проточной водой. При попадании на кожные покровы – обильно промыть проточной водой с мылом. Обратиться к врачу.

  

 

Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства.

Контактный телефон: ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО».   8-910-200-4346  Набоян Шамил Самандович - Главный агроном ПО Орел.

8-961-624-0670 Ларионов Дмитрий Васильевич – Ведущий агроном ПО Орел.

   
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