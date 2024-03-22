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12:09, 22 марта 2024 года
Вниманию пчеловодов!ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает о проведении химической обработки сельхозугодий на территориях Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов с 25 марта по 10 апреля 2024 года.
ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземной техникой в период с 25 марта по 10 апреля 2024 года на территории Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
|
Кадастровый №
|
Адрес
|
Кадастровый №
|
Адрес
|
57:03:0020301:987
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:250
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:986
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:244
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:989
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:249
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:983
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:245
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:988
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:237
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:1031
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:378
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:971
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:256
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:972
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:235
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:970
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:236
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:984
|
с. Ильинское
|
57:03:0030101:251
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:985
|
с. Ильинское
|
57:03:0050101:189
|
с. Ильинское
|
57:03:0020301:1045
|
с. Ильинское
|
57:02:0020301:51
|
с. Узкинское
|
57:03:0000000:514
|
с. Ильинское
|
57:02:0020301:50
|
с. Узкинское
|
57:03:0020301:1030
|
с. Ильинское
|
57:02:0020301:49
|
с. Узкинское
|
57:03:0000000:522
|
с. Ильинское
|
57:02:0020301:48
|
с. Узкинское
|
57:03:0000000:370
|
с. Ильинское
|
57:02:0020301:47
|
с. Узкинское
|
57:03:0000000:514
|
с. Ильинское
|
57:02:0020301:56
|
с. Узкинское
|
57:03:0030101:376
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:387
|
с. Узкинское
|
57:03:0030101:201
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:388
|
с. Узкинское
|
57:03:0030101:205
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:389
|
с. Узкинское
|
57:03:0030101:203
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:390
|
с. Узкинское
|
57:03:0020301:1032
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:443
|
с. Узкинское
|
57:03:0000000:98
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:386
|
с. Узкинское
|
57:02:0020202:386
|
с. Ильинское
|
57:02:0020202:382
|
с. Узкинское
|
57:02:0020202:384
|
с. Ильинское
|
57:02:0030305:31
|
c. Коптевское
|
57:03:0020301:993
|
с. Ильинское
|
57:02:0030305:30
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:202
|
с. Ильинское
|
57:02:0030305:29
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:203
|
с. Ильинское
|
57:02:0030305:27
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:232
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:6
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:204
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:3
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:198
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:2
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:226
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:5
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:199
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:11
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:224
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:7
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:221
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:9
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:225
|
с. Ильинское
|
57:02:0030304:12
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:220
|
с. Ильинское
|
57:02:0000000:66
|
c. Коптевское
|
57:03:0030101:223
|
с. Ильинское
|
57:02:0770101:12
|
c. Селиховское
|
57:03:0050101:1531
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:90
|
c. Селиховское
|
57:03:0000000:88
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:83
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:197
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:81
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:196
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:82
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:192
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:4
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:194
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:88
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:195
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:86
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:229
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:87
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:191
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:2
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:239
|
с. Ильинское
|
57:02:0050301:2
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:240
|
с. Ильинское
|
57:02:0050301:1
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:247
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:85
|
c. Селиховское
|
57:03:0030101:248
|
с. Ильинское
|
57:02:0050302:84
|
c. Селиховское
|
57:02:0930101:158
|
с. Ждимирское
|
57:02:0050302:5
|
c. Селиховское
|
57:02:0040202:219
|
с. Ждимирское
|
57:02:0050302:7
|
c. Селиховское
|
57:02:0000000:98
|
с. Глотовское
|
57:02:0050302:3
|
c. Селиховское
|
57:02:0040202:303
|
с. Глотовское
|
57:01:0040401:257
|
с/п Однолуцкое
|
57:02:0040201:2
|
с. Глотовское
|
57:01:0040401:273
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1511
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040401:267
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1512
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040401:205
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1514
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040401:267
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1513
|
с. Аболмасовское
|
57:11:0010101:429
|
с/п Тельченское, СПК "Тельченский"
|
57:03:0050101:1582
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040401:175
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1612
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040401:170
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1731
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040401:176
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1712
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040301:226
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1096
|
с. Аболмасовское
|
57:01:0040301:224
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1860
|
с. Краснорябинское
|
57:01:0040301:223
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1091
|
с. Краснорябинское
|
57:01:0040301:219
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1739
|
с. Краснорябинское
|
57:01:0040301:222
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0620101:149
|
с. Краснорябинское
|
57:01:0000000:728
|
с/п Однолуцкое
|
57:03:0050101:1854
|
с. Краснорябинское
|
57:11:0010101:303
|
с/с Тельченский, СПК "Тельченский
|
57:03:0050101:1737
|
с. Краснорябинское
|
57:11:0010201:551
|
с/п Тельченское, СПК "Приокский
|
57:03:0050101:1738
|
с. Краснорябинское
|
57:11:0000000:1772
|
с.п. Тельченское
|
57:03:0050101:58
|
с. Краснорябинское
|
57:11:0010101:312
|
с/с Тельченский, СПК "Тельченский
|
57:03:0000000:517
|
с. Краснорябинское
|
57:11:0010101:395
|
с/п Тельченское, СПК "Тельченский"
|
57:11:0020301:1050
|
с.п. Аникановское, КСП "Аникановское"
|
57:11:0010101:304
|
с/с Тельченский, СПК "Тельченский"
|
57:11:0010201:407
|
с/с Тельченский, СПК "Приокский"
|
57:11:0010201:406
|
с/с Тельченский, СПК "Приокский"
|
57:11:0010201:389
|
с/с Тельченский, СПК "Приокский"
|
57:01:0060401:355
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010201:392
|
с/с Тельченский, СПК "Приокский"
|
57:01:0060401:353
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010201:396
|
с/с Тельченский, СПК "Приокский"
|
57:01:0060401:352
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010201:397
|
с/с Тельченский, СПК "Приокский"
|
57:01:0040301:211
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010201:112
|
с/п Тельченское, СПК "Приокский"
|
57:01:0040301:212
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0000000:1775
|
с/п Тельченское
|
57:01:0040301:213
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010101:139
|
с/п Тельченское, СПК "Тельченский"
|
57:01:0040301:210
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010101:395
|
с/п Тельченское, СПК "Тельченский"
|
57:01:0040301:287
|
с/п Однолуцкое
|
57:11:0010101:353
|
с/с Тельченский, СПК "Тельченский"
|
57:01:0040301:209
|
с/п Однолуцкое
|
57:01:0000000:728
|
с/п Однолуцкое
|
57:01:0040301:200
|
с/с Однолуцкий
|
57:01:0060401:321
|
с/п Новосинецкое
|
57:01:0040301:215
|
с/с Однолуцкий
|
57:01:0060401:299
|
с/п Новосинецкое
|
57:01:0040301:216
|
с/п Однолуцкое
|
57:01:0060401:298
|
с/п Новосинецкое
|
57:01:0040301:218
|
с/п Однолуцкое
|
57:01:0000000:105
|
с/п Однолуцкое
|
57:01:0040301:202
|
с/п Однолуцкое
|
57:01:0060201:1
|
с/п Новосинецкое
|
57:01:0060401:354
|
с/п Однолуцкое
Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru.
Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками:
|
Название применяемого пестицида
|
Класс опасности
|
Сведения об опасных свойствах пестицидов
|
|
Для человека
|
Для пчел
|
|
|
Бомба, ВДГ 3 3
Балерина, СЭ 2 3
Рекс Плюс, СЭ 3 3
Ретацел, ВК 3 3
|
При отравлении пестицидами наблюдаются нарушение координации движений, тремор, судороги, слюноотделение, слезотечение, тошнота, рвота. Первая медицинская помощь заключается в выведении на свежий воздух, покое. При попадании внутрь организма – обильное питье воды, активированный уголь. Если препарат попал в глаза – обильно промыть проточной водой. При попадании на кожные покровы – обильно промыть проточной водой с мылом. Обратиться к врачу.
|
Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства.
Контактный телефон: ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО». 8-910-200-4346 Набоян Шамил Самандович - Главный агроном ПО Орел.
8-961-624-0670 Ларионов Дмитрий Васильевич – Ведущий агроном ПО Орел.