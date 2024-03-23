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10:00, 23 марта 2024 года Орловцы сдадут ЕГЭ вместе с детьми В регионе пройдет всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями".



Фото: архив "Вести-Орел"

28 марта родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ - от регистрации на экзамен до получения результатов. В этом году взрослым предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории.



Родителям придется вспомнить фамилии полководцев, князей, царей и памятные даты. На прохождение тестовых заданий участникам отведут около часа.



Как отмечает портал Орловской области, всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" в 2024 году проходит в восьмой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Сдать тест можно будет в Орле в региональном центре оценки качества образования в 15.00.





Сергей Мерцалов



