В Орловской области торговали просроченным маслом и йогуртом
Нарушения нашел Россельхознадзор.
Мониторинг Россельхознадзора выявил в Орловской области продажу молочных товаров с истекшим сроком годности.
Так, индивидуальный предприниматель реализовал просроченное сливочное масло в селе Тельчье Мценского района. Также дважды испорченное масло продавалось в селе Моховое Залегощенского района, а в деревне Суры Новодеревеньковского района продали малиновый йогурт "с душком".
По результатам мониторинга хозсубъектам, допустившим нарушения, объявлено предостережение, сообщили в ведомстве.