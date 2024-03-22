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14:00, 22 марта 2024 года

Спикер облсовета проверил ход ремонта лицея №32 в Орле

Работы должны сдать в 2025-м году.



В Орле продолжается капитальный ремонт лицея №32. ООО "Стройкомплект" должен закончить работы к 1 августа 2025-го года. Цена контракта составляет 237 миллионов рублей.

Ход ремонта проверил председатель областного совета Леонид Музалевский. Сейчас на объекте работают порядка 80 человек. Им предстоит отремонтировать фасад, кровлю, кабинеты, пищеблок и спортзал. Рабочие заменят полы, окна и двери, систему отопления и электрику, пожарную сигнализацию.

На время ремонта школьники переведены на обучение в соседние школы № 4, 11 и 27.


Татьяна Тимохина
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