пятница 22.03.2024 13:33:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:00, 22 марта 2024 года

В Орле экс-полицейский получил условный срок за применение силы к заявителю

Приговор вынес Северный районный суд.


Северный районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по городу Орлу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам условно с четырехлетним испытательным сроком. Об этом рассказали в региональных СУ СК и прокуратуре.

Как следует из материалов дела, в июле 2023-го осужденный находился на работе, когда к нему обратился потерпевший для подачи заявления. Полицейский незаконно отказался принимать заявление. Услышав претензию от мужчины, правоохранитель безосновательно применил к мужчине физическую силу и наручники, повлекшие причинение физической боли и телесных повреждений заявителю.

Помимо основного приговора, мужчина на два года лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.