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11:00, 22 марта 2024 года В Орле экс-полицейский получил условный срок за применение силы к заявителю Приговор вынес Северный районный суд.





Северный районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по городу Орлу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам условно с четырехлетним испытательным сроком. Об этом рассказали в региональных СУ СК и прокуратуре.



Как следует из материалов дела, в июле 2023-го осужденный находился на работе, когда к нему обратился потерпевший для подачи заявления. Полицейский незаконно отказался принимать заявление. Услышав претензию от мужчины, правоохранитель безосновательно применил к мужчине физическую силу и наручники, повлекшие причинение физической боли и телесных повреждений заявителю.



Помимо основного приговора, мужчина на два года лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.





Артем Ежаков



