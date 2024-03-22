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10:45, 22 марта 2024 года Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Орла Юрия Парахина Об этом сам градоначальник сообщил в соцсетях.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что в соцсетях от его имени создают фейковые аккаунты и рассылают сообщения. Градоначальник призвал орловцев не поддаваться на уловки мошенников.



- Проверяйте, кто именно вам пишет: имя (в "Телеграме" и "Вотсапе" оно совпадает с тем, как я записан у вас в телефоне. При этом с телеграм-канала t.me/parakhin_yuri никакие личные сообщения не отправляются), фото профиля (в мессенджерах оно у меня отсутствует), адрес страницы или номер телефона, - объяснил Парахин.



Он рекомендовал быть внимательными и не вступать в диалог с мошенниками, которые запрашивают личную, финансовую и другую информацию. Также мэр посоветовал не переходить по незнакомым ссылкам.



- Кроме того, я никогда не отправляю сообщения с поручениями, просьбами и прочим в мессенджерах. При необходимости свяжусь лично, не задействуя при этом соцсети, - написал в своем телеграм-канале глава города.



Также мэр предложил блокировать фейковые аккаунты, предварительно сохраняя скриншот входящего сообщения.





Сергей Мерцалов



