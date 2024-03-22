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12:00, 22 марта 2024 года На Орловщине создано несколько групп для анонимных алкоголиков Адреса и время собраний можно узнать в интернете.







По данным Всемирной организации здравоохранения около 10% россиян регулярно употребляют спиртное и не считают это болезнью.



В Орловской области тем, кто хочет избавиться от пагубной привычки, помогают сообщества анонимных алкоголиков. Адреса и время собраний можно узнать в интернете.

Евгения, участница клуба анонимных алкоголиков: "Обязательно желание бросить пить. Если человек сам не захочет этого, то его никто не сможет заставить к нам прийти. Это желание одно из условий вступления в наше сообщество". Впервые об анонимных алкоголиках мир услышал в 30-е годы XX-го века. Билл Уилсон основал сообщество, где предлагал бокал вина заменить беседой с товарищем по несчастью. Поняв, что это шаг к выздоровлению, мужчина издал книгу "12 шагов", которая стала настольной для тех, кто решил завязать.





Юлия Опанасюк



