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12:00, 22 марта 2024 года

На Орловщине создано несколько групп для анонимных алкоголиков

Адреса и время собраний можно узнать в интернете.



По данным Всемирной организации здравоохранения около 10% россиян регулярно употребляют спиртное и не считают это болезнью.

В Орловской области тем, кто хочет избавиться от пагубной привычки, помогают сообщества анонимных алкоголиков. Адреса и время собраний можно узнать в интернете.
Евгения, участница клуба анонимных алкоголиков: "Обязательно желание бросить пить. Если человек сам не захочет этого, то его никто не сможет заставить к нам прийти. Это желание одно из условий вступления в наше сообщество".
Впервые об анонимных алкоголиках мир услышал в 30-е годы XX-го века. Билл Уилсон основал сообщество, где предлагал бокал вина заменить беседой с товарищем по несчастью. Поняв, что это шаг к выздоровлению, мужчина издал книгу "12 шагов", которая стала настольной для тех, кто решил завязать.


Юлия Опанасюк
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