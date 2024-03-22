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17:00, 22 марта 2024 года Орловским ПТУРщикам передали каски и рации Посылку доставили на фронт по просьбе бойцов.



Фото: Сергей Лежнев

Орловским военным из противотанкового артиллерийского дивизиона, сражающимся под Кременной, передали очередную посылку. По поручению губернатора Андрея Клычкова им привезли жилеты с баллистической защитой, которые помогут уберечься от осколков снарядов. Также бойцам передали тактические каски и рации.



- Благодаря нашим бизнес-меценатам мы смогли оперативно закрыть их заявку, - отметил в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.



Он рассказал, что несколько раций, систему "Булат" и портативную зарядную станцию доставили орловским военнослужащим из РСЗО.



- Эти парни - настоящие герои, которые, невзирая на громкие названия западной техники, качественно выполняют свою боевую работу. Стараются не подпускать вражеские машины на родную землю, - написал Лежнев.





Сергей Мерцалов



