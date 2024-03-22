Орловским ПТУРщикам передали каски и рации

Орловским военным из противотанкового артиллерийского дивизиона, сражающимся под Кременной, передали очередную посылку. По поручению губернатора Андрея Клычкова им привезли жилеты с баллистической защитой, которые помогут уберечься от осколков снарядов. Также бойцам передали тактические каски и рации.
- Благодаря нашим бизнес-меценатам мы смогли оперативно закрыть их заявку, - отметил в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.
Он рассказал, что несколько раций, систему "Булат" и портативную зарядную станцию доставили орловским военнослужащим из РСЗО.
- Эти парни - настоящие герои, которые, невзирая на громкие названия западной техники, качественно выполняют свою боевую работу. Стараются не подпускать вражеские машины на родную землю, - написал Лежнев.