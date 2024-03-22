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12:30, 22 марта 2024 года С апреля на Орловщине начнется запись в первый класс Родители могут подать документы лично или через "Госуслуги".





Уже с первого апреля начинается период приема заявлений на поступление в первый класс. Родители могут подать документы лично в школу или через портал "Госуслуги".



С апреля стартует первая волна – запись детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Подают в это время заявления и те, кто имеет право внеочередного и первоочередного приема на обучение.





Евгения Коростелева



