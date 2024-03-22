Главная » Новости



11:30, 22 марта 2024 года В Орловской области выросло число особо тяжких преступлений Это прозвучало на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.





Под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. Обсуждалась работа по предупреждению, выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, эффективность их расследований, а также деятельность в сфере контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств.



Отмечено, что число тяжких и особо тяжких преступлений по итогам 2023-го года выросло почти на 17%. Число случаев причинения гражданам тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, выросло на 41,7%. В сфере незаконного оборота оружия выявлено 117 преступлений. На три четверти возросло количество преступлений, совершенных с применением оружия.



Руководителями правоохранительных органов региона внесены конкретные предложения по повышению эффективности работы по обсужденным вопросам и усилению межведомственного взаимодействия, сообщили в прокуратуре.





Артем Ежаков



