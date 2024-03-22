Орловский пристав награжден за службу в ДНР

В командировке в Республике Константин Дурнев провел несколько месяцев.
Орловский судебный пристав Константин Дурнев награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка" за службу в Донецкой Народной Республике. Пристав награжден за выполнение особо сложных и важных задач, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Награду Константину Дурневу вручил министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.
Орловские судебные приставы находились в командировке в ДНР с мая по сентябрь 2023-го года.