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14:30, 22 марта 2024 года Орловский пристав награжден за службу в ДНР В командировке в Республике Константин Дурнев провел несколько месяцев.





Орловский судебный пристав Константин Дурнев награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка" за службу в Донецкой Народной Республике. Пристав награжден за выполнение особо сложных и важных задач, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.



Награду Константину Дурневу вручил министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.



Орловские судебные приставы находились в командировке в ДНР с мая по сентябрь 2023-го года.





Артем Ежаков



