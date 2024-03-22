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9:30, 22 марта 2024 года Под Орлом возможно подтопление трех мостов Речь идет о низководных переправах в Орловском округе и Мценском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Продолжается колебание уровней воды в водоемах Орловской области. По состоянию на 21 марта возможно подтопление трех мостов в Орловском МО (через реку Цон в районе поселка Круглый и села Сабурово), а также в Мценском районе через реку Ока (в районе села Богатищево).



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, подтопленные мосты можно будет объехать. В поселок Круглый получится добраться по дороге с твердым покрытием через поселки Малая Саханка и Красный Сабуровец. В Сабурово можно доехать через поселок Малая Саханка, а в Богатищево - через село Отрадинское и деревню Башкатово.





Сергей Мерцалов



