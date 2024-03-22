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9:00, 22 марта 2024 года

В Орловской области отремонтируют больше 80 многоквартирных домов

Работа уже началась.


В 2024-м году запланирован капитальный ремонт 81 многоквартирного дома в Орловской области. Работы пройдут в порядке очередности. Как сообщает региональный информационный портал, ремонт уже закончен в пяти домах. Заключено три четверти запланированных контрактов.

Также планируется досрочный ремонт крыш 60 домов. 14 уже отремонтированы. Законтрактовано 89% от плана. Подпрограмму досрочного ремонта крыш в 2025-м году удалось сохранить в объеме не менее 340 миллионов рублей.

Областная адресная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области" идет с 2014-го года. Только в 2023-м году работы по капремонту проведены в 162 домах.


Артем Ежаков
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