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8:30, 22 марта 2024 года В горсвете Орла предложили отремонтировать подвесной мост в Детском парке Благоустройство ждет весь исторический центр города.





В Орле продолжается подготовка к увековечиванию памяти о Судбищенской битве. В планах – благоустройство исторического центра города, включая территорию за краеведческим музеем до "стрелки".



Заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин предложил мэрии одновременно с реализацией проекта предусмотреть возможность обновления подвесного моста через Орлик. Первый заммэра Вадим Ничипоров сообщил, что такие планы готовятся. Также обновят настил пешеходного моста между "стрелкой" и детским парком, рассказали в пресс-службе горсовета.





Артем Ежаков



