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10:00, 22 марта 2024 года Жители Орла попросили губернатора предоставить жилье Глава региона провел очередной прием.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прием граждан в областной администрации.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, жители областного центра обратились к главе региона с вопросами, которые касались мер поддержки бойцов СВО и членов их семей Содействие в решении этих вопросов окажет филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" в Орловской области, а также муниципальные власти.



Помимо этого, жители областного центра попросили предоставить жилые помещения взамен расселяемого. По итогам встречи Андрей Клычков дал поручения профильным органам и главам районов, рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



