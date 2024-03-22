Жители Орла попросили губернатора предоставить жилье
Глава региона провел очередной прием.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прием граждан в областной администрации.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, жители областного центра обратились к главе региона с вопросами, которые касались мер поддержки бойцов СВО и членов их семей Содействие в решении этих вопросов окажет филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" в Орловской области, а также муниципальные власти.
Помимо этого, жители областного центра попросили предоставить жилые помещения взамен расселяемого. По итогам встречи Андрей Клычков дал поручения профильным органам и главам районов, рассказалив пресс-службе областного правительства.