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20:30, 21 марта 2024 года В лицее №22 Орла два месяца работает медиа-студия Там ребята могут примерить на себя несколько ролей.







Ученики лицея №22 Орла каждую неделю рассказывают о жизни своего учебного заведения. Два месяца назад была открыта медиа-студия "Сфера".



Желающие могут примерить на себя роль корреспондента или оператора, научиться монтировать материалы и находить темы для сюжетов. Работа не прекращается даже на каникулах.



Ребята побывали и на экскурсии по ГТРК "Орел". Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина



