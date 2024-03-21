В лицее №22 Орла два месяца работает медиа-студия

|
|четверг 21.03.2024 22:30:03
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
20:30, 21 марта 2024 года
В лицее №22 Орла два месяца работает медиа-студияТам ребята могут примерить на себя несколько ролей.
Ученики лицея №22 Орла каждую неделю рассказывают о жизни своего учебного заведения. Два месяца назад была открыта медиа-студия "Сфера".
Желающие могут примерить на себя роль корреспондента или оператора, научиться монтировать материалы и находить темы для сюжетов. Работа не прекращается даже на каникулах.
Ребята побывали и на экскурсии по ГТРК "Орел". Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.
Татьяна Тимохина
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.